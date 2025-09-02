У Дніпрі з лікарні зник військовий, який втік з російського полону з перерізаним горлом: куди подівся

Військовий Владислав Нагорний / © Hromadske.ua

Реклама

Із лікарні імені Іллі Мечникова у Дніпрі зник військовий Владислав Нагорний, який вижив після катувань окупантів.

Про це повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська, передає hromadske.

Чоловік зник ще 30 серпня, про що правоохоронцям повідомила дружина військового. За її словами, він просто пішов з лікарні.

Реклама

2 вересня жінка повідомила «Суспільному», що Владислава вдалося знайти. «Знайшли, він поруч зі мною», — сказала дружина військового.

Що відомо про військового Владислава Нагорного

Владислав Нагорний — нацгвардієць. Ще 17 серпня його доправили до лікарні на Дніпропетровщину у вкрай важкому стані. У нього була велика крововтрата, а рани почали загнивати.

Як писав сам військовий у своєму щоденнику, його бригада втратила контроль над позицією поблизу Покровська, і потім він потрапив у полон. Там російські військові катували його та побратимів, відрізаючи їм губи, обрізали чоловічі органи, вуха, носи.

Однак Владислав зміг втекти із полону та п’ять діб з перерізаним горлом добирався до українських позицій. Після евакуації йому провели операцію.