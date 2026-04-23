У Дніпрі з-під завалів дістали тіло дівчини: кількість жертв кривавого удару РФ зросла

У Дніпрі з-під завалів дістали тіло дівчини / © ДСНС

У ніч проти 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники деблокували тіло дівчини 2003 року народження. Кількість жертв російської атаки зросла до трьох.

Про це повідомили у ДСНС.

Ще 10 осіб зазнали травм, серед них — двоє дітей. Рятувальника вдалося врятувати шістьох людей, зокрема двох дітей. Також психологи ДСНС надали допомогу 27 постраждалим та їхнім рідним.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки вже завершено. Наразі триває розбір завалів і демонтаж пошкоджених конструкцій.

Наслідки російського удару по Дніпру 23 квітня / © ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 23 квітня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Під ударом опинилася 13-поверхівка, де внаслідок удару були зруйновані квартири від дев’ятого до шостого поверху.

Внаслідок атаки, за інформацією міського голови Бориса Філатова, пошкоджено щонайменше 13 будинків, адміністративна будівля, виставковий центр Спілки художників України, магазин музичних інструментів та десяток автомобілів.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що чотирьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, серед них — дівчатка 9 і 14 років.