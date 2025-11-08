- Дата публікації
У Дніпрі з-під завалів врятували чоловіка після атаки дрона
Рятувальники продовжують розбирати завали після влучання дрона у багатоповерхівку в Дніпрі.
У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка після влучання ворожого дрона у багатоповерхівку.
Про це повідомляє Суспільне з місця події.
Розбір завалів триває — за словами співробітника ДСНС, під уламками можуть ще перебувати люди. Водночас пожежу, яка виникла внаслідок удару, вже ліквідовано.
За попередніми даними, унаслідок атаки пошкоджено кілька квартир, постраждали мешканці будинку, серед них — діти. На місці працюють усі міські служби.