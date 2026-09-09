У Дніпрі з підвалу понівеченого ударом будинку врятували трьох людей

Дніпро / © Олександр Ганжа

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У Дніпрі рятувальники дістали трьох людей із підвалу будинку, понівеченого внаслідок російського удару.

Постраждалим медики надають необхідну допомогу.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі, що виникла після атаки.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару у Дніпрі загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Попередньо, у підвалі будинку могли перебувати люди.

На місці продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».

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Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.

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