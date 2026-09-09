- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі з підвалу понівеченого ударом будинку врятували трьох людей
Після російського удару по Дніпру рятувальники дістали з підвалу пошкодженого будинку трьох людей, яким зараз надають медичну допомогу.
У Дніпрі рятувальники дістали трьох людей із підвалу будинку, понівеченого внаслідок російського удару.
Постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі, що виникла після атаки.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару у Дніпрі загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Попередньо, у підвалі будинку могли перебувати люди.
На місці продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».
Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.