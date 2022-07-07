У Дніпрі з річки витягли мертвого чоловіка з гранатою 

У Дніпрі під час патрулювання набережної група добровольців виявила чоловіка, який уплав намагався дістатися берега.
На порятунок миттєво були викликані спецслужби.
Про це повідомила "Варта Дніпра".
Чоловік був дуже знесилений. У результаті, коли на місце виклику прибули рятувальники, з водойми чоловіка витягли уже без ознак життя.
Крім того, поруч було виявлено гранату. У зв’язку з цим прилеглу територію очепили. На місце було викликано співробітників поліції.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області чоловік під час сварки з дружиною кинув гранату в готельному номері, де перебувала жінка. Вона загинула на місці.
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