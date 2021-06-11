У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала жінка: постраждала померла на місці

Правоохоронці встановлюють, чи була це випадковість чи навмисний стрибок.

У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випала пенсіонерка. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Про це повідомляє "Інформатор".

Як з'ясувалося, подія трапилася на вулиці Лабораторній — там з вікна дев'ятого поверху випала жінка. Що саме стало причиною події, наразі невідомо. Потерпіла, якій на вигляд близько 80 років, померла на місці.

Місцеві жителі кажуть, що жінка жила сама і мала проблеми з психічним здоров'ям.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що у Львові з вікна гуртожитку випала чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас. Їй було 17 років.

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