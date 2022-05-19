У Дніпрі з'явилося паливо: водії вишикувалися у багатокілометрову чергу на в'їзді до міста (відео)

У Дніпрі з'явилося паливо: водії вишикувалися у багатокілометрову чергу на в'їзді до міста (відео)

У Дніпрі 19 травня з'явився бензин на деяких АЗС. Там одразу вишикувалася багатокілометрові черги з водіїв.

Відповідні фото й відео опублікував Telegram-канал "Дніпро обласний".

На знімках, знятих біля АЗС WOG, яка розташована на в'їзді до міста, видно ціни на паливо. Так, дизельне паливо коштує 57-58 грн за літр, бензин - 51-52 грн.

Нагадаємо, в Україні 18 травня призупинили державне регулювання цін на пальне. Тепер вартість бензину та дизельного палива на АЗС, яка була і без того високою, виросте.

Кияни розповідають, що вже купували ДП по 70 грн за літр, а бензин навіть по 110 грн у перекупників - аби тільки не стояти годинами в черзі на заправки. Крім того, мешканці столиці замовляють паливо кур'єром.

Фото: Telegram-канал "Дніпро обласний"

У Дніпрі з'явився бензин: вишикувались величезні черги

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