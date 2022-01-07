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У Дніпрі за 40 хвилин згоріла двоповерхова приватна будівля (фото)

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У Дніпрі за 40 хвилин згоріла двоповерхова приватна будівля (фото)

ДСНС у Дніпропетровській області

Що саме стало причиною того, що сталося, зараз невідомо.

У Дніпрі за 40 хвилин згоріла двоповерхова будівля. Вогонь спалахнув усередині господарської споруди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Софіївській у Чечелівському районі міста. На місці рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння спалахнула розташована окремо двоповерхова господарська прибудова.

Буквально за 40 хвилин вогонь знищив дах будівлі та господарчий інвентар. Подія обійшлася без людських жертв.

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Що саме стало причиною того, що сталося, зараз невідомо. В обставинах розбиратимуться правоохоронці.

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