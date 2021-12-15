У Дніпрі за фактом жорсткого ДТП позашляховика та маршрутки відкрили кримінальне провадження

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей: водій “німця” та п'ять пасажирів маршрутки.
У Дніпрі за фактом ДТП мікроавтобуса із позашляховиком поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі Дніпровського відділення поліції.
Подія сталася 14 грудня близько 19:40 на вулиці Криворізьке Шосе. Там зіткнулися автомобілі BMW X5 та мікроавтобус Mercedes Benz. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей: водій “німця” та п'ять пасажирів маршрутки.
“За вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами”) КК України. Поліцейські з’ясовують всі обставини події. Триває слідство”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що у селищі Коротич під Харковом стався вибух. В результаті двоє чоловіків отримали опіки.
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