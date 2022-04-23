У Дніпрі за перевищення швидкості у водіїв забиратимуть авто і передаватимуть їх на потреби ЗСУ

У Дніпрі за перевищення швидкості у водіїв забиратимуть авто і передаватимуть їх на потреби ЗСУ

Від 23 квітня у Дніпрі забиратимуть авто на потреби армії у тих водіїв, які полюбляють влаштовувати змагання на швидкість просто посеред міста у коменданську годину.

За словами заступника мера Дніпра Михайла Лисенка, поліція міста вже отримала відповідні вказівки.

Про це Лисенко написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Коли в нашій країні йде війна і доки вся наша нація бореться з ворогом, окремі персонажі мають необережність влаштовувати гонки на їхніх "швидкісних" машинах по місту. Навіть під час комендантської години", — зазначив він.

Внаслідок цього, від 23 квітня всі "впіймані на гарячому" водії позбудуться своїх автомобілів. Транспортні засоби одразу передаватимуть на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 22-річний шахрай ошукував українців під виглядом продажу бронежилетів. Чоловік брав передплату від 300 до 600 гривен, блокував клієнтів та змінював номер телефону.

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