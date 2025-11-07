У Дніпрі заборонили російськомовний контент

Російськомовний контент заборонено у місті Дніпрі рішенням міськвиконкому / © ТСН.ua

У місті Дніпрі запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Як повідомила мовна омбудсменка Олена Івановська, відповідне рішення ухвалив виконком міськради.

За її словами, заборона спрямована на захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої русифікації.

«До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється», — зазначено в рішенні.

Олена Івановська назвала це рішення прикладом громадянської відповідальності.

«Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни. Це питання національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії», — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська зауважила, що в Україні зростає кількість громадян, які знову використовують російську мову в побуті, незважаючи на повномасштабну війну.