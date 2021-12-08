У Дніпрі забризкали з балончика та пограбували клієнта борделя: він вийшов із закладу та повідомив про "мінування"

У Дніпрі забризкали з балончика та пограбували клієнта борделя: він вийшов із закладу та повідомив про "мінування"

Що саме сталося у борделі, поки що невідомо.

В одному з барделів Дніпра побили та пограбували клієнта. Після того, як чоловіка забризкали з газового балончика і вивели із закладу, до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі.

Про це пише видання "Інформатор".

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Як стало відомо, інцидент стався 7 грудня на вулиці Січових Стрільців. Там у чоловіка, за його словами, стався конфлікт з персоналом барделя: вони бризнули йому в обличчя з газового балончика, після чого вигнали на вулицю. Через деякий час громадянин помітив, що в нього зникли гроші.

“Вже згодом поліція отримала повідомлення про ”мінування” від скривдженого клієнта. Вибухівку у приміщенні не виявили, а чоловіка затримали за хибний виклик”, — додали у виданні.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі “замінували” три школи. Днем раніше хтось також “заклав бомбу” в ще одну загальноосвітню установу.

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