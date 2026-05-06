У Дніпрі заявили про побиття чоловіка працівниками ТЦК: що кажуть у поліції

Чоловік із Дніпра заявив, що його побили співробітники ТЦК —інцидент рослідує поліція.

ТЦК / © ТСН

У Дніпрі поліція розслідує інцидент із побиттям 39-річного чоловіка. Останній заявив про причетність працівників ТЦК.

Про це повідомляє Поліція міста Дніпра.

Подія сталася у Центральному районі міста. 30 квітня потерпілий звернувся до правоохоронців і повідомив, що отримав тілесні ушкодження після контакту з представниками ТЦК.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Триває досудове розслідування.

Скандали з ТЦК — останні новини

В Одесі невідомі напали на автомобіль ТЦК під час перевезення військовозобов’язаних, заблокувавши його двома машинами та розбивши вікна. Після цього нападники розпилили газ у салон, створивши загрозу для людей усередині. Скориставшись ситуацією, троє мобілізованих втекли з місця події.

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК, якого підозрюють у систематичному отриманні хабарів від місцевого бізнесмена. За гроші посадовець обіцяв не мобілізувати працівників підприємства та «прикривати» їх від перевірок, отримуючи списки потрібних людей. Його затримали під час передачі чергової частини хабаря, нині вирішується питання запобіжного заходу — загрожує до 10 років ув’язнення.

