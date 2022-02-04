У Дніпрі "замінували" міське підприємство: евакуювали майже сотню людей

У Дніпрі "замінували" міське підприємство: евакуювали майже сотню людей

Фахівці обстежили територію підприємства, проте жодних небезпечних для життя предметів не виявили.

У Дніпрі на вулиці Ударників вдень 4 лютого невідомі замінували одне із промислових підприємств міста. З приміщень екстрено евакуювали майже сотню людей.

Про це пише "Дніпро оперативне".

Як стало відомо, інформація про можливу бомбу надійшла на електронну пошту підприємства. Примітно, що лист надійшов англійською мовою. На місце одразу відправили правоохоронців, вибухотехніків, рятувальників та кінологів із собаками. З приміщень евакуювали близько 70 людей.

Фахівці обстежили територію підприємства, проте жодних небезпечних для життя предметів не виявили. Хто саме вирішив "пожартувати", поки що невідомо.

Нагадаємо, що у Харкові СБУ затримала IT-фахівця, який у грудні минулого року замінував близько 14 об'єктів міської інфраструктури.

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