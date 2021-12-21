У Дніпрі "замінували" школу, де знайшли закривавлені тіла двох чоловіків

З приміщень одразу евакуювали дітей та весь персонал.
У Дніпрі зі школи №131, де вранці 21 грудня знайшли закривавлені тіла двох чоловіків, евакуювали дітей. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Про це пишуть у телеграм-каналі гуманітарного департаменту міськради.
Як стало відомо, про можливу бомбу в приміщенні школи рятувальникам повідомили невідомі. З приміщень одразу евакуювали дітей та весь персонал.
На місце події відправили правоохоронців, медиків, наряд ДСНС, а також вибухотехніків та кінологів з собаками.
“За такі "жарти" передбачено кримінальну відповідальність. Таке діяння карається статтею №259 (“Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян”) КК України та передбачає позбавлення волі на строк до восьми років”, — підкреслили в департаменті.
Нагадаємо, що у Миколаєві знайшли мертвою 13-річну школярку.
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