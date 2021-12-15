У Дніпрі "замінували" школу: з будівлі евакуювали майже 600 людей

У Дніпрі "замінували" школу: з будівлі евакуювали майже 600 людей

Бомбу у загальноосвітньому закладі так і не знайшли.

У Дніпрі вдень, 15 грудня, невідомі "замінували" загальноосвітню школу №111, що розташована на проспекті Героїв.

Про це пише "Інформатор".

Як з'ясувалося, про те, що в будівлі "бомба", працівники школи дізналися електронною поштою — саме туди надійшов лист з погрозою. Після цього адміністрація установи зв'язалася з поліцією.

Буквально за кілька хвилин на місце прибули рятувальники, правоохоронці, медики, вибухотехніки та кінологи з собаками. Зі школи евакуювали 530 дітей та 53 працівників.

Обстеживши будівлю, якихось небезпечних для життя предметів вибухотехніки не знайшли. Наразі правоохоронці встановлюють "телефонного терориста".

Нагадаємо, що у Дніпрі з дитсадка втекла 4-річна дівчинка.

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