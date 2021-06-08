У Дніпрі заради качки з малюками перекрили центральний проспект: пернатих переводили черз дорогу

Небайдужі зупинили рух транспорту.

Заблокували рух авто заради пернатих. У Дніпрі небайдужі переводили качку з малюками через центральний проспект. Момент зафільмували очевидці.

Як йдеться у сюжеті ТСН.Ранок, жінка використала власну червону сумку, як прапорець, аби машини зупинилися. Двоє чоловіків тим часом допомогли каченятам зістрибнути з бордюру на бруківку, а потім стежили, аби ніхто з малих не загубився.

Новини України: у Дніпрі небайдужі переводили качку з малюками через центральний проспект

Врешті качка та її дев’ятеро малюків попрямували тротуаром до центрального парку. Там у ставку їхня постійна оселя. Через рясні дощі озеро розлилося, тож місцеві качки масово розійшлися алеями.



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