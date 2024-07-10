У Дніпрі засудили чоловіка, який зґвалтував та вбив 11-річну дівчинку: як його покарали

Дитині він завдав щонайменше 19 ударів ножем по тілу, від яких дівчинка померла на місці злочину.

У Дніпрі засудили чоловіка, який зґвалтував малолітню дитину, після чого вбив її. У в’язниці злочинець залишаться на все життя.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як стало відомо, в січні цього року на одній з вулиці Дніпра поряд з теплотрасою чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Після чого він завдав їй щонайменше 19 ударів ножем по тілу, від яких дівчинка померла на місці злочину.

“До винесення вироку засуджений перебував під вартою. У судовому засіданні він свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку. Вироком суду йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що у Дніпрі злочинці викрадали мобільні телефони загиблих воїнів і списували кошти.

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