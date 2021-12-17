У Дніпрі затримали блогера, який плюнув патрульному в обличчя у Харкові

За скоєне йому загрожує відповідальність перед законом.
У Дніпрі правоохоронці затримали блогера, який відзначився тим, що плюнув в обличчя патрульному у Харкові.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"Пам’ятаєте "блогера", який плював на патрульного у Харкові? Доповідаю по суті: сьогодні у Дніпрі "блогер" затриманий спецпідрозділами Національної поліції. Вже не має бажання плюватися та поводитися зухвало", - написав Білошицький.
Він додав, що за свої дії громадянин буде відповідати перед законом, саме, за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі йому вручена підозра.
Інцидент с патрульним стався у Харкові 4 грудня цього року. Скандальний блогер з Дніпра Vitos Dnepr, він же Віталій Санжаков на своєму YouTube каналі та в Instagram виклав відео конфлікту з патрульним, під час якого він плюнув у правоохоронця. Його блогер підписав "Плюнул в морду мусору Морозову".
Користувачі Мережі прокоментували публікацію:
- Підтримую! Кожен має відповідати за свої вчинки.
- Ця людина брала участь і допомагала проводити нелегальні нічні перегони в Дніпрі, веде себе вседозволено у житті, давно потрібно було його приструнити.
- Не полінуюсь - зайду в реєстр, подивлюсь, чим скінчиться.
- А як же замміністра? Там теж погрози були, і матюки були, і перевищення повноважень, як в нього справи з підозрою? Блогера звісно можна, а замміністра? Вимагаємо однакового ставлення.
Нагадаємо, що проти ексзаступника очільника МВС Гогілашвілі можуть відкрити кримінальне провадження. Колишній заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту в Донецькій області. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки.
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