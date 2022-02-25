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У Дніпрі затримали чоловіка, який наносив мітки для ракетних ударів Росії

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У Дніпрі затримали чоловіка, який наносив мітки для ракетних ударів Росії

Зловмисника піймали на проспекті Поля.

У Дніпрі затримали мешканця Кривого Рога, який наносив на проїжджу частину спеціальні відмітки у вигляді червоних хрестів - попередньо для корегування ракетних ударів РФ.

Про це 25 лютого повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Зловмисника упіймали між будівлями Дніпропетровської ОДА та Дніпропетровської облради на проспекті Поля.

Під час огляду його телефона встановлено, що він тримає звязок з ФСБ, у соцмережах підтримує агресію проти держави. Аналогічні відмітки чоловік наніс біля будівлі прокуратури області.

Затриманого передано до контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, що метрополітен у Дніпрі відчинено цілодобово, проїзд - безкоштовний. У разі потреби він буде використаний як бомбосховище.

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