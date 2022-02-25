У Дніпрі затримали чоловіка, який наносив мітки для ракетних ударів Росії

У Дніпрі затримали чоловіка, який наносив мітки для ракетних ударів Росії

Зловмисника піймали на проспекті Поля.

У Дніпрі затримали мешканця Кривого Рога, який наносив на проїжджу частину спеціальні відмітки у вигляді червоних хрестів - попередньо для корегування ракетних ударів РФ.

Про це 25 лютого повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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Зловмисника упіймали між будівлями Дніпропетровської ОДА та Дніпропетровської облради на проспекті Поля.

Під час огляду його телефона встановлено, що він тримає звязок з ФСБ, у соцмережах підтримує агресію проти держави. Аналогічні відмітки чоловік наніс біля будівлі прокуратури області.

Затриманого передано до контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, що метрополітен у Дніпрі відчинено цілодобово, проїзд - безкоштовний. У разі потреби він буде використаний як бомбосховище.

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