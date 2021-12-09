У Дніпрі затримали чоловіка, який порізав ножем 4 людей

У Дніпрі затримали чоловіка, який порізав ножем 4 людей

Із тілесними ушкодження потерпілі госпіталізовані до лікарні.

У Дніпрі чоловік накинувся з ножем на 4 людей. Всіх постраждалих ушпиталили до медзакладу, а нападника затримали правоохоронці.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.

Подія сталась біля одного із будинків у Шевченківському районі Дніпра. Зловмисник завдав декілька ударів руками та ногами у живіт 38-річного чоловіка після чого утік. Потерпілого доправили до лікарні.

Через деякий час нападник порізав ножем ще двох чоловіків 25 та 61 років. Потім накинувся з ножем на 45-річного чоловіка і завдав йому чотири поранення у спину.

Усіх постраждалих ушпиталили.

Оперативники встановили злочинця, ним виявився 34-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримали. Під час огляду місця події слідчі вилучили речовий доказ – ніж.

"Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.15 (замах на кримінальне правопорушення) ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру. Триває слідство", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що дніпровський мінер продовжує розважатися. Вдень 8 грудня правоохоронцям надійшло повідомлення про можливу "бомбу" у двох популярних торгових центрах міста.

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