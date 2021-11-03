У Дніпрі затримали чоловіка, який ударив місцевого мешканця ножем у шию: його тіло знайшли на вулиці у калюжі крові

У Дніпрі затримали чоловіка, який ударив місцевого мешканця ножем у шию: його тіло знайшли на вулиці у калюжі крові

За це йому загрожує до 15 років в'язниці.

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві місцевого мешканця. Його він ударив ножем у шию.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області.

Так, тіло 42-річного чоловіка, який лежав у неприродній позі, вранці 2 листопада знайшли на вулиці Надії Алексєєнко. У потерпілого виявили колоте поранення шиї.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що між ним та другим чоловіком ще 1 листопада близько 16:00 стався конфлікт, внаслідок якого 32-річний громадянин зарізав потерпілого. Де саме сталася різанина — вдома чи на вулиці — і чому чоловік перебував у неприродній позі, зараз невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

“Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Досудове розслідування триває”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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