У Дніпрі затримали чоловіка, який відрізав ніс місцевому жителю і викинув у смітник

У Дніпрі затримали чоловіка, який відрізав ніс місцевому жителю і викинув у смітник

У Дніпрі конфлікт двох чоловіків закінчився різаниною.

Один з опонентів схопився за ніж і відрізав носа супернику. Різника вдалося затримати.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.

Так, вчора, 7 червня, правоохоронці Дніпра затримали 61-річного чоловіка за підозрою у завданні тілесних ушкоджень містянину. Під час конфлікту на вулиці нападник відрізав ніс потерпілому та втік з місця злочину.

"25 травня близько 16.20 до поліції надійшло повідомлення від перехожих про те, що по проспекту Героїв виявлено чоловіка з тілесними ушкодженнями обличчя та спини. За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці та лікарі. Під час огляду місця події у сміттєвому баку поліцейські виявили ніс 54 - річного потерпілого", - повідомляють у поліції.

Правоохоронці заходилися розшукувати нападника, отримавши прикмети підозрюваного. Оперативники встановили маршрут злочинця та затримали його.

"6 червня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - зазначили у поліції.

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