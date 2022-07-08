У Дніпрі затримали чоловіка, який жорстоко вбив хатню робітницю: підозрюваний понад 10 років був у розшуку

Їй він наніс 17 ножових поранень та залишив тіло в лісі в Новомосковському районі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, правоохоронці затримали чоловіка, який ще з 2010 року перебував у розшуку. На його рахунку може бути вбивство двох людей. Зокрема 21-річного хлопця, тіло якого знайшли в гаражі 14 червня, та 59-річної жінки в Новомосковському районі.

Виявилося, що чоловік після вбивства хлопця зібрав речі та переховувався від правоохоронців у лісі. 5 липня, коли в нього закінчилися гроші та їжа, він помітив місцеву мешканку. Громадянин на неї напав, завдав чисельні ножові поранення, після чого поцупив її особисті речі та мобільний телефон.

Потім він і надалі переховувався, але вже на березі річки у Дніпровському районі.

“Чоловіка затримали 8 липня працівники кримінальної поліції Дніпра. Вони встановили особу та місце перебування зловмисника. Також з’ясувалося, що 40-річний чоловік з 2010 року переховувався та перебував у розшуку в Житомирській області за самовільне залишення військової частини. У Дніпрі мешкав під вигаданими анкетними даними та називався різними прізвищами. За вказаними фактами слідчі відкрили два кримінальні провадження за статтями 115 (умисне вбивство) КК України. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та з'ясовують деталі цих злочинів”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що в Україні до 15 років в'язниці засудили бойовиків так званої "ДНР".

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