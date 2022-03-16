У Дніпрі затримали двох чоловіків, які знімали на відео адміністративні будівлі органів держвлади

У Дніпрі затримали двох чоловіків, які знімали на відео адміністративні будівлі органів держвлади

Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння диверсій.

У м. Дніпро поліцейські затримали двох чоловіків, які знімали на відео адміністративні будівлі органів державної влади. Під час перевірки в їхніх телефонах виявили зображення з атрибутами так званої "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Правоохоронці займаються перевіркою затриманих на причетність до скоєння диверсій.

"Поліція завдячує мешканцям області, які активно долучаються до виявлення мародерів та підозрілих осіб. Про всі такі випадки одразу повідомляйте на лінію 102", - йдеться у дописі.

Якщо виникли проблеми з лінією, у зв’язку з її перевантаженням, можна зателефонувати за резервними номерами поліції – (067) 854 74 32, (067) 854 74 36.

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