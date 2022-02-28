У Дніпрі затримали двох розвідників, які "зливали" до РФ інформацію про військових та інфраструктуру

У Дніпрі затримали двох розвідників, які "зливали" до РФ інформацію про військових та інфраструктуру

З собою у них знайшли мобільні телефони та бінокль.

У Дніпрі правоохоронці затримали двох російських розвідників, які "зливали" своїм координаторам інформацію про військових та об'єкти інфраструктури міста.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як з'ясувалося, на вулиці Юрія Савченка правоохоронці помітили чоловіка, який підозріло поводився. Правоохоронці зупинили громадянина, щоб встановити його особу. У цей момент той спробував щось видалити з мобільного телефону.

Копи затримали чоловіка. Під час слідчих дій виявилося, що з собою у нього було три телефони та бінокль. Завданням розвідника було фотографування стратегічних об'єктів міста.

Патрульна поліція Дніпропетровської області

Пізніше на проспекті Слобожанського місцеві мешканці почули, як невідома жінка комусь по телефону розповідає про те, чи є в місті військові. На місце городяни викликали патрульних, котрі затримали розвідницю.

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