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У Дніпрі затримали двох розвідників, які "зливали" до РФ інформацію про військових та інфраструктуру

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У Дніпрі затримали двох розвідників, які "зливали" до РФ інформацію про військових та інфраструктуру

З собою у них знайшли мобільні телефони та бінокль.

У Дніпрі правоохоронці затримали двох російських розвідників, які "зливали" своїм координаторам інформацію про військових та об'єкти інфраструктури міста.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як з'ясувалося, на вулиці Юрія Савченка правоохоронці помітили чоловіка, який підозріло поводився. Правоохоронці зупинили громадянина, щоб встановити його особу. У цей момент той спробував щось видалити з мобільного телефону.

Копи затримали чоловіка. Під час слідчих дій виявилося, що з собою у нього було три телефони та бінокль. Завданням розвідника було фотографування стратегічних об'єктів міста.

© Патрульна поліція Дніпропетровської області
Патрульна поліція Дніпропетровської області

Пізніше на проспекті Слобожанського місцеві мешканці почули, як невідома жінка комусь по телефону розповідає про те, чи є в місті військові. На місце городяни викликали патрульних, котрі затримали розвідницю.

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