У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон: з'явилися подробиці та інформація про стрільця (фото)

Оперативники перевірили кожен куточок за маршрутом відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий хлопець стріляв у Ірину Фаріон.

“139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди”, — розповів Клименко.

Він також додав, що ідентифікація зловмисника та його затримання — кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не припуститися жодної помилки.

“Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець. Більше інформації згодом. Допрацьовуємо”, — зазначив Клименко.

Нагадаємо, що головним підозрюваним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон є молодик, фото якого активно розповсюдилося у Мережі.

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