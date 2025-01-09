У Дніпрі затримали подружжя, яке виготовило вибухівку для теракту

Служба безпеки України та Національна поліція затримали подружжя, яке причетне до теракту в Дніпрі 14 грудня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Служба Безпеки України.

Внаслідок вибуху біля адміністративної будівлі ТЦК загинула одна людина, ще двоє отримали важкі поранення, серед яких — двоє поліцейських. Раніше правоохоронці вже затримали 37-річного виконавця теракту.

Наразі СБУ затримала 33-річного дезертира і його 25-річну дружину, які виготовили саморобний вибуховий пристрій.

"Під час пошуку "легких" заробітків на тематичних Телеграм-каналах вони потрапили у поле зору спецслужб рф, які згодом дистанційно завербували подружжя", - йдеться в повідомленні.

Подружжя виготовило вибухівку та сховало її в тайнику, звідки її забрав терорист.

"Після цього зрадники віддалено стежили за тим як "виконавець" забрав із схованки СВП, про що месенджером доповіли своєму російському куратору. Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою 3-річну дитину", - йдеться в повідомленні.

Після вибуху подружжя спробувало уникнути відповідальності, переїхавши до іншої квартири, але їх все одно було затримано. Їм інкримінують терористичний акт і підготовку до злочину. Наразі вони перебувають під вартою. Усім трьом фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадників, які підпалювали авто військових у Києві та Харкові.

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