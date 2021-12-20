У Дніпрі затримали водія BMW, у багажнику якого було повно зброї та поліцейські шеврони

а місце викликали слідчо-оперативну групу. З'ясовуються всі деталі інциденту.
У Дніпрі поліцейські під час патрулювання зупинили автомобіль BMW з іноземними номерами. Під час спілкування з водієм з'ясувалося, що багажник легковика забитий зброєю.
Про це пише "Інформатор".
Як стало відомо, інцидент стався на вулиці Набережній Заводській. Там патрульні поліцейські побачили червоний автомобіль BMW з іноземними номерами.
Копи зупинили транспортний засіб, а під час спілкування з водієм провели поверхневий огляд легковика. Внаслідок чого вони виявили два пістолети, автомат, бронежилет, гроші, а також поліцейські погони та шеврони.
Попередньо, на зброю у чоловіка був дозвіл. На місце викликали слідчо-оперативну групу. З'ясовуються всі деталі інциденту.
Нагадаємо, що у Харкові водій легковика проігнорував ПДР і промчав, не гальмуючи на пішохідному переході, і ледь не збив дівчину, яка переходила дорогу на своє "зелене".
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