У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію: у місті оголосили день жалоби

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію на місці будинку, який був зруйнований в результаті терористичної атаки з боку російських агресорів.

Про завершення рятувальної операції повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок ракетного удару загинуло 5 людей, ще 21, з яких 4 дитини — отримали поранення.

Двох людей вдалося врятувати з-під завалів зруйнованого будинку.

"Психологами ДСНС надано психологічну допомогу 32 особам, з яких 2 дитини. Від ДСНС на місці ліквідації наслідків ракетного удару задіяно понад 60 рятувальників та 15 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу на сайті Дніпровської міськради повідомляється, що розпорядженням очільника міста Бориса Філатова 27 жовтня буде оголошено днем жалоби у Дніпрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що момент ракетного удару по лікарні у Дніпрі потрапив на камери відеоспостереження у медзакладі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару.

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