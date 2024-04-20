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У Дніпрі завершили рятувальні роботи на місцях ударів ракет: що відомо про загиблих і потерпілих

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У Дніпрі завершили рятувальні роботи на місцях ударів ракет: що відомо про загиблих і потерпілих

Наслідки ракетних ударів РФ по Дніпру 19 квітня. / Фото: ДСНС

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Зранку суботи, 20 квітня, у Дніпрі завершили аварійно-рятувальні роботи на місцях "прильотів" російських ракет, якими ворог вдарив по місту напередодні вночі. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Всього внаслідок російської атаки в Дніпрі загинуло три людини. Двоє жертв виявили відразу після атаки ворога, а вночі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіло загиблого чоловіка.

Крім того, 24 людини постраждало. Рятувальники врятували 12 осіб. Ще 51 особа отримала допомогу від психологів ДСНС.

Загалом через російські атаки 19 квітня на Дніпропетровщині загинуло вісі осіб, з них - дві дитини, 34 людини постраждало. Серед постраждалих також одна дитина.

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