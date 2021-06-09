У Дніпрі зайнялася маршрутка, водій самотужки гасив полум'я (відео)

Рятувальники приїхали за лічені хвилини, однак їхня допомога не знадобилася.

У Дніпрі у середу, 9 червня, на кінцевій зупинці зайнялася маршрутка №106.

Про це поінформувало місцеве видання 056.ua.

"Усе сталося близько 9:30 на кінцевій зупинці. Водій почав гасити вогонь самостійно. Вогонь знищив обшивку двигуна. У пожежі ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою фахівець сектора контролю і моніторингу департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра Іван Васючков розповів деталі інциденту.

"У Дніпрі на кінцевій зупинці на житловому масиві Тополь-3 в маршрутці №106 сталося задимлення. Через аварійну несправності компресора масло потрапило на двигун. З якої причини загорілося вже під автобусом поки не ясно, колектор на тому БАЗі знаходиться з іншого боку", - написав він на своїй сторінці у Facebook, додавши, що автівка була вже без пасажирів.

Раніше в Одесі заповнена людьми маршрутка провалилась в діру в асфальті. Ніхто не постраждав, всі люди вийшли з салону неушкоджені.

А у Києві у маршрутки на ходу відвалилося заднє ліве колесо.

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