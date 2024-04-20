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У Дніпрі збільшилася кількість загиблих після російської атаки

У Дніпрі збільшилася кількість загиблих після російської атаки

Наслідки ракетних ударів по Дніпру вночі 19 квітня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на 5-му поверсі зруйнованої ракетним ударом багатоповерхівки.

Увечері в п’ятницю, 19 квітня, під завалами житлового багатоповерхового будинку у Дніпрі рятувальники виявили тіло третього загиблого внаслідок російської ракетної атаки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на 5-му поверсі, на рівні третього”, - уточнив він. 

Загалом атака російських терористів на Дніпропетровську область обірвала 8 життів. Двоє жертв – діти.

“Щирі співчуття всім, чиїх близьких забрав ворожий терор”, - написав Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів у Дніпрі сталося руйнування житлового будинку - частково зруйновано п'ятиповерхівку, йдеться про 4-й і 5-й поверхи. Донедавна було відомо про двох загиблих та 16 поранених у місті.

Нагадаємо, суботу, 20 квітня, в Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ по місту минулої ночі.

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