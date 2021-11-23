У Дніпрі збита на "зебрі" жінка вскочила і побігла лупцювати водія (відео)

У Дніпрі збита на "зебрі" жінка вскочила і побігла лупцювати водія (відео)

Жінка обурилася неуважністю водія і вирішила з'ясувати стосунки.

У Дніпрі жінку посеред вулиці збило авто. Потерпіла швидко оговталася і кинулася з кулаками на свого кривдника.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

ДТП сталася на площі Успенській у Дніпрі. Volkswagen збив жінку на пішохідному переході. Відео моменту було зафіксовано камерами Ситуаційного центру Дніпра.

На щастя, жінка не постраждала. Оговтавшись після падіння, жінка схопилася і підбігла до автівки бити водія. Останній поспішив втекти з місця події.

Нагадаємо, що

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