У Дніпрі здають квартиру з душем посеред спальні: ціна шокує (фото)

Дніпряни жартують, що за такі “хороми” можна брати 20, а то і 30 тисяч гривень на місяць.

У Дніпрі здають двокімнатну квартиру з душем посеред спальні. Навіть з двома – по душовій кабіні в кожній спальні. За житло з таким диво-плануванням власник хоче 10 тисяч гривень на місяць.

Таке оголошення з’явилося на популярному сайті з пошуку нерухомості.

Квартира розташована недалеко від центра міста – на проспекті Яворницького, на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. Її площа – 49 квадратних метрів.

Квартира у Дніпрі / Фото: olx.ua

Квартира у Дніпрі / Фото: olx.ua

Власник пише, що в квартирі було зроблено ремонт у 2018 році. Планування – дві окремі спальні з душовими кабінами, кухня та туалет. З техніки в квартирі є пральна машина, холодильник і кондиціонер.

Окрім орендної плати, також доведеться платити за комуналку. За словами власника, вона обходиться 1 500 – 2 500 гривень на місяць.

Квартира у Дніпрі / Фото: olx.ua

Квартира у Дніпрі / Фото: olx.ua

“Поруч лікарня Мечнікова. Можна під тихий офіс. Потрібні меблі обговоримо. Вільна”, – йдеться в оголошенні.

На оголошення звернули увагу в місцевому пабліку.

“Це таки реально – у Дніпрі здають квартиру з душем посеред спальної кімнати. Ціну вгадуйте в коментах, початок проспекта Дмитра Яворницького”, – пише Телеграм-канал “Тим часом у Дніпрі”.

Квартира у Дніпрі / Фото: olx.ua

Квартира у Дніпрі / Фото: olx.ua

У коментарях дніпряни жартують, що за такі “хороми” можна брати 20, а то і 30 тисяч гривень на місяць.

“Очевидно, що ніхто не винайме хату, бо б*дло не викупає сюрреалізм”, – пишуть у коментарях.

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