У Дніпрі здають квартиру з душем посеред спальні: ціна шокує (фото)

Дніпряни жартують, що за такі “хороми” можна брати 20, а то і 30 тисяч гривень на місяць.
У Дніпрі здають двокімнатну квартиру з душем посеред спальні. Навіть з двома – по душовій кабіні в кожній спальні. За житло з таким диво-плануванням власник хоче 10 тисяч гривень на місяць.
Таке оголошення з’явилося на популярному сайті з пошуку нерухомості.
Квартира розташована недалеко від центра міста – на проспекті Яворницького, на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. Її площа – 49 квадратних метрів.
Власник пише, що в квартирі було зроблено ремонт у 2018 році. Планування – дві окремі спальні з душовими кабінами, кухня та туалет. З техніки в квартирі є пральна машина, холодильник і кондиціонер.
Окрім орендної плати, також доведеться платити за комуналку. За словами власника, вона обходиться 1 500 – 2 500 гривень на місяць.
“Поруч лікарня Мечнікова. Можна під тихий офіс. Потрібні меблі обговоримо. Вільна”, – йдеться в оголошенні.
На оголошення звернули увагу в місцевому пабліку.
“Це таки реально – у Дніпрі здають квартиру з душем посеред спальної кімнати. Ціну вгадуйте в коментах, початок проспекта Дмитра Яворницького”, – пише Телеграм-канал “Тим часом у Дніпрі”.
У коментарях дніпряни жартують, що за такі “хороми” можна брати 20, а то і 30 тисяч гривень на місяць.
“Очевидно, що ніхто не винайме хату, бо б*дло не викупає сюрреалізм”, – пишуть у коментарях.
Нагадаємо, у лютому для частини українців діятиме новий тариф на світло: скільки доведеться платити.
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