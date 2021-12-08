У Дніпрі згорів автомобіль, усередині якого стояв автомат із дистанційним керуванням

У Дніпрі згорів автомобіль, усередині якого стояв автомат із дистанційним керуванням

В обставинах події розбираються правоохоронці.

У Дніпрі вранці 8 грудня на проспекті Яворницького сталася пожежа. Там згорів легковий автомобіль. Усередині транспортного засобу згодом виявили автомат із дистанційним керуванням.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася близько 09:10 біля однієї з будівель на головному проспекті міста. Вогонь спалахнув у автомобілі Opel. Під час пожежі очевидці чули, як у транспортному засобі щось вибухало.

Вже після того, як вогонь загасили, у багажнику авто виявили зафіксований на спеціальному утримувачі автомат з дистанційним керуванням.

Хто власник легковика, а також, що в ньому робила зброя, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

ДСНС у Дніпропетровській області

Нагадаємо, що у Кривому Розі поблизу пункту приймання металобрухту сталася стрілянина через жінку.

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