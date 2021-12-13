У Дніпрі згорів автомобіль з автоматом на дистанційному управлінні всередині: підозрюваного у підготовці вбивства затримали

У Дніпрі згорів автомобіль з автоматом на дистанційному управлінні всередині: підозрюваного у підготовці вбивства затримали

У його автомобілі виявили майже 100 набоїв.

У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці вбивства, чий автомобіль згорів на проспекті Яворницького.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Інформатор".

За даними видання, підозрюваного у підготовці вбивства затримали. У його автомобілі під час обшуків виявили та направили на експертизу майже 100 набоїв калібру 5,45 мм, а також стартовий пістолет перероблений під стрілянину бойовими патронами. Наразі правоохоронці встановлюють, чи причетний до інциденту хтось ще.

Раніше за фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (“Підготовка вбивства”) КК України.

Нагадаємо, що пожежа в автомобілі Opel сталася вранці 8 грудня. Після того, як полум'я загасили, у багажнику легковика знайшли автомат на дистанційному управлінні та патрони.

Читайте також: