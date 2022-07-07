У Дніпрі жінка-фармацевт зробила своїй півторарічній дитині смертельну ін'єкцію.

Дитина померла в реанімації.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

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Як стало відомо, у вересні минулого року 39-річна жінка, яка за освітою є фармацевтом, зробила ін’єкцію своєму півторарічному сину. Вколола громадянка сильнодіючий кардіостимулятор, який заборонений у вільній продажі.

“У стані клінічної смерті хлопчика було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Дитина померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом. Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра направлено до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом умисного вбивства малолітньої дитини”, - розповіли в прокуратурі області.

За умисне вбивство дитини жінці загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення. Триває слідство.

Нагадаємо, що під Києвом адвокат вбив і розчленував жінку, а тіло сховав у валізу і намагався втопити.

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