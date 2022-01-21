У Дніпрі жінка написала до поліції заяву на чоловіка, який садить за кермо їхнього 8-річного сина

У Дніпрі жінка написала до поліції заяву на чоловіка, який садить за кермо їхнього 8-річного сина

У патрульній поліції поки на заяву не відреагували належним чином.

У Дніпрі жінка подала позов на свого колишнього чоловіка, який садив за кермо авто у місті їхнього спільного 8-річного сина.

Про це повідомляють на сторінці з підтримки жінок і дітей постраждалих від домашнього насильства "Пані Патронеса".

Повідомляється, що мати хлопчика виявила у нього у вайбері повідомлення від батька, де він зафільмував, як син сидить за кермом авто на колінах у батька і мчить вулицями Дніпра.

Після подій, зафіксованих на відео, жінка звернулася з заявою до патрульної поліції, але за словами активістів організації, їй відповіли, що батька не каратимуть, а лише можуть провести з ним профілактивну бесіду.

"За порушення правил перевезення дитини в авто, за передачу права керування транспортним засобом малолітній дитині - бесіду. Ми розчаровані та обурені. І дуже сподіваємось на належне реагування поліції на такі соціальні небезпечні витівки", - обурилися активісти.

Нагадаємо, що обвинувачений у смертельній ДТП з Infiniti у Харкові, 16-річний Микола Х. під час засідання у розмові з адвокаткою начебто назвав "довбо***ами" учасників процесу, зокрема потерпілих.

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