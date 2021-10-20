У Дніпрі жінка побилася з чоловіком, який пожбурив каміння в обличчя її 2-річному синові

У Дніпрі жінка побилася з чоловіком, який пожбурив каміння в обличчя її 2-річному синові

На місце прибули патрульні і затримали хулігана.

У Дніпрі побилися два чоловіки і жінка. В результаті постраждали один із учасників бійки і 2-річна дитина.

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Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

У Дніпрі на Слобожанському проспекті між собою побилися троє осіб: 29-річний та 50-річний чоловіки і 29-річна жінка. Під час бійки 29-річний хуліган потрапив каменем в обличчя 2-річної дитини жінки, яка брала участь в бійці.

На місце інциденту викликали поліцейських. До їхнього приїзду 29-річний чоловік намагався втекти, а до цього він вдарив кастетом 50-річного чоловіка.

Правоохоронці виявили у нього при собі ніж.

Постраждалі від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, що у Кілії Одеської області водійка на поганій дорозі примудрилася збити собаку, а після цього просто поїхала далі. Її зупинили місцеві жителі, і конфлікт закінчився чубаниною.

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