У Дніпрі жінка померла та пролежала у порожній квартирі кілька тижнів

У Дніпрі жінка померла та пролежала у порожній квартирі кілька тижнів

Про те, що сталося, правоохоронцям повідомили сусіди загиблої.

У Дніпрі жінка померла у власній квартирі. Після цього ще кілька тижнів до неї не могли потрапити сусіди.

Про це пише "Дніпро оперативний".

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Як стало відомо, подія сталася в одному із житлових будинків на проспекті Калнишевського. Там сусіди 82-річної жінки кілька тижнів не могли з нею зв'язатися: старенька не виходила зі своєї квартири та не відповідала на дзвінки. Якоїсь миті місцеві, проходячи повз її квартиру, почали відчувати трупний запах.

Про це вони повідомили правоохоронцям та рятувальникам, які приїхали на місце, відчинили двері та увійшли до квартири, де виявили труп пенсіонерки. Слідів насильницької смерті на її тілі не виявили.

Відомо, що жінка жила сама, а всі її родичі перебувають у Російській Федерації.

Зазначимо, що соціальні послуги від державних соцслужб отримують ті пенсіонери і люди з інвалідністю, які самі по неї звертаються. В іншому разі соцслужби не мають права тручатися у приватне життя людей, вони хіби що можуть запропонувати свою допомогу.

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