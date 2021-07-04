У Дніпрі жінка рукою застрягла в тістомішалці: деталі інциденту (фото)

У Дніпрі жінка рукою застрягла в тістомішалці: деталі інциденту (фото)

Жінку, яка застрягла рукою в тістомішалці, госпіталізували.

У Дніпрі жінка опинилась в пастці у тістозмішувальній машині - у побутовому пристрої застрягла рука громадянки. Її визволяли рятувальники.

Про це повідомляють у ДСНС України в Дніпропетровській області.

Відомо, що інцидент стався на вулиці Інженерна Шевченківського району міста Дніпро. Виявилося, що потерпілою є 43 річна жінка, рука якої під час змішування тіста застрягла в тістомішалці.

Рятувальники, які приїхали на виклик, за допомогою електроножиць звільнили руку жінки. Після цього її передали медикам для подальшої госпіталізації до міської клінічної лікарні №16.

Загалом жінці допомагало чотири бійця ДСНС та було залучено одну одиницю техніки Головного управління.

Нагадаємо, у Сумах на вулиці Кооперативній посеред ночі між кіосками застрягла жінка.

Як повідомлялося, у Павлограді Дніпропетровської області дитина застрягла головою у гойдалці. Маленьку дівчинку визволяли рятувальники.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання