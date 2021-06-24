У Дніпрі жінка врятувала підлітка, якого лупцювали головою об стіну троє чоловіків

У Дніпрі жінка врятувала підлітка, якого лупцювали головою об стіну троє чоловіків

У поліції відкрили кримінальне провадження.

У Самарському районі Дніпра троє наркозалежних відлупцювали 15-річного підлітка. За хлопця вступилася перехожа і викликала поліцію.

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Про це у соцмережі розповіла адвокатка Юлія Сегеда.

"23 червня приблизно о 12.00 біля Свято-Покровського храму троє місцевих наркозалежних побили 14-річну дитину. Били жорстоко. Двоє тримали, третій бив, причому бив головою об стіну. Відбила хлопця реально хоробра жінка, яка проходила повз і яка потім наполягала, що хоче дати поліції свідчення, а поліції вони не особливо були потрібні. А потім ще побили тата хлопчика, який прийшов за сина заступитися", - повідомила Юлія Сегеда.

За її словами, правоохоронці не надто переймалися побиттям дитини, і вона не впевнена, що постраждалому підліткові і його батькові дали направлення на СМЕ для фіксації тілесних ушкоджень.

Як повідомили ТСН.ua у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області, за фактом побиття підлітка відкрили кримінальне провадження.

"За фактом побиття 15-річного хлопця у Самарському районі Дніпра відкрито кримінальне провадження за ст 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) ККУ", - прокоментувала ТСН.ua речниця поліції області Ганна Старчевська.

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області чоловік побив підлітка. Постраждалого доправили до лікарні.

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