У Дніпрі жінка викликала копів, бо чоловік дебоширив, а потім й сама влаштувала бійку з правоохоронцями

У Дніпрі жінка викликала копів, бо чоловік дебоширив, а потім й сама влаштувала бійку з правоохоронцями

Жінку і чоловіка забрали до поліції.

У Дніпрі на правоохоронців, які прибули на виклик про сімейне насильство, накинувся спершу сам насильник, а потім і його "половинка".

Про це повідомляє "Репортер".

Інцидент стався сьогодні, 9 листопада на вулиці Батумській.

Так, поліцію викликала жінка, яку побив чоловік. За словами заявниці, він ударив її та розбив губу. Правоохоронці приїхали на виклик і почали спілкуватися з чоловіком, в якийсь момент той при них знову вдарив жінку в обличчя.

Дебоширу запропонували вийти надвір, і він погодився. Вийшовши з квартири, він раптом накинувся на одного з правоохоронців, який перебував на сходовому прольоті – штовхнув його, а потім вдарив у щелепу. Його затримали та одягли на нього наручники.

В цей час у квартирі дебоширила жінка. Вона намагалася відібрати у поліцейського кайданки, а потім вибігла з квартири і забризкала копа з балончика. Заявницю також затримали.

Неадекватну парочку доправили до відділення поліції.

Нагадаємо, що у Польщі жінка і чоловік побилися через право кермувати авто, перебуваючи удвох у нетверезому стані.В організмі 33-річної жінки виявили понад 2,9 проміле алкоголю. Також у не було прав. Її 42-річний супутник виявився ще п’янішим. Драгер показав у нього в організмі понад 3,6 проміле алкоголю.

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