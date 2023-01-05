У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб допомогли зняти каблучку з пальця (фото)

У Дніпрі жінка викликала рятувальників, щоб вони допомогли їй зняти каблучку. Палець дніпрянки значно набряк, спроби самостійно зняти прикрасу виявилися марними.

Інцидент стався ввечері 4 січня, повідомили в ДСНС.

Рятувальники виїхали, щоб допомогти жінці. За допомогою спеціального інструменту вони обережно розрізали каблучку та зняли її з пальця жінки.

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Нагадаємо, раніше в Херсонській області 60-річний чоловік вирішив надягнути на свій дітородний орган золоту каблучку. Але зняти прикрасу він не зміг. Довелося викликати швидку та їхати до лікарні, щоб розрізати каблучку.

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