У Дніпрі жінка випала з маршрутки під час руху: вона переїхала їй ногу (фото)

Пасажирку забрали до лікарні.
У Дніпрі жінка випала з задніх дверей маршрутки №146 під час руху. Автівка переїхала їй ногу.
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на Патрульну поліцію в Дніпропетровській області.
Відомо, що маршрутка рухалася проспектом Івана Мазепи. Водій не побачив, що жінка випала, і переїхав їй ногу заднім колесом.
У постраждалої медики діагностували перелом ноги. "Швидка" забрала її до лікарні. Обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у "Акваріумі" в Дніпрі через відключення світла страждає крокодил та гинуть тропічні риби. Світла та опалення в приміщенні не було 48 годин. Співробітники закладу просять українців про допомогу.
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