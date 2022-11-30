У Дніпрі жінка випала з маршрутки під час руху: вона переїхала їй ногу (фото)

У Дніпрі жінка випала з задніх дверей маршрутки №146 під час руху. Автівка переїхала їй ногу.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на Патрульну поліцію в Дніпропетровській області.

Відомо, що маршрутка рухалася проспектом Івана Мазепи. Водій не побачив, що жінка випала, і переїхав їй ногу заднім колесом.

У постраждалої медики діагностували перелом ноги. "Швидка" забрала її до лікарні. Обставини ДТП з'ясовуватимуть правоохоронці.

Фото: Інформатор

Нагадаємо, у "Акваріумі" в Дніпрі через відключення світла страждає крокодил та гинуть тропічні риби. Світла та опалення в приміщенні не було 48 годин. Співробітники закладу просять українців про допомогу.

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