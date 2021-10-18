У Дніпрі жінка випорожнилась під "кулею бажань": її зняла камера відеоспостереження

У Дніпрі жінка випорожнилась під "кулею бажань": її зняла камера відеоспостереження

Разом із хуліганкою було ще двоє людей.

У Дніпрі на набережній жінка сходила в туалет під артоб'єкт "Куля бажань". Її зняла камера відеоспостереження.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Інцидент стався 17 жовтня о 23:40 на Фестивальному причалі. Камера відеоспостереження зафіксувала, як жінка відпочиває у компанії ще двох людей. Коли ж їй захотілось в туалет, то вона вирішила далеко не йти та випорожнилась просто під артоб'єктом. Це зняла камера спостереження.

Після цього компанія із двох дівчат та чоловіка просто пішла геть.

Обережно, відео 18+

Нагадаємо, в центрі Львова жінка вночі розфарбувала бордюри в яскраві кольори.

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