У Дніпрі жінка залишила на вулиці свою 8-місячну дитину

У Дніпрі жінка залишила на вулиці каляску зі своєю 8-місячною дитиною, а сама пішла.

У Дніпрі жінка залишила на вулиці 8-місячну дитину. Маленьку госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Інцидент стався на вулиці Калинова в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Там громадяни помітили візочок з маленькою дитиною в ньому. Проте мами дівчинки поряд не було.

“Працівники ювенальної превенції міста встановили матір дитини та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі дівчинка під наглядом лікарів”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що в анексованому Криму окупанти вже мобілізували близько 60 тисяч чоловіків.

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