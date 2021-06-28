У Дніпрі жінку, яка рвала траву черепашкам, запідозрили у тому, що вона "закладчиця"

У Дніпрі жінку, яка рвала траву черепашкам, запідозрили у тому, що вона "закладчиця"

Місцева жителька скаржиться, що через наркоторговців не може нагодувати свою домашню улюбленицю.

У Дніпрі через "закладки" які постійно і всюди розміщують продавці наркотиків, звичайним людям не можна пристояти поблизу кущів чи густої трави. Їх одразу запідозрюють у тому, що вони "закладчики".

Про це у соцмережі розповіла дніпрянка Ірина Рудковська. Жінка говорить, що щоразу, як тільки на вийде на вулицю пощипати травку своїй черепашці, одразу привертає увагу перехожих. Жінка змушена ловити на собі косі погляди і виправдовуватися, що вона - не "закладчиця". Жінка втомилася, тому звернулася до справжніх "закладчиків".

"Я дико перепрошую, але з вашими пошуками закладок, я не можу трави нарвати своїй черепашці.

Тільки намагаюся, і відразу все звертають увагу. Можна мені посвідчення якесь, що я маю право рвати траву?", - написала жінка.

У Мережі відреагували на пост дніпрянки:

Пильність мешканців району росте з кожним днем.

Все просто, ходіть за травою зі своєю черепашкою, тоді питання відпадуть.

Рвіть вночі, коли всі сплять.

Знаєте, потім патрулю довести що ти о 3 годині ночі рвав траву для черепашки, буде ще проблематичніше.

Ми так нещодавно з подругою в траві ключі шукали, які загубили, говорю давай швидше шукати, а то люди подумають, що ми закладки шукаємо, а ввечері вже будемо світиться в соцмережах.

Нагадаємо, що київські поліцейські спільно з представниками пенітенціарної служби затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переслати наркотики затриманим в СІЗО.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання