У Дніпрі жорстоко вбили відомого активіста Михайла Тонконогого: що про це відомо (фото)

32-річного активіста бачили за кермом його автівки Skoda, коли він їхав по проспекту Слобожанському в бік Підгородного.

У Дніпрі декілька днів розшукували активіста та керівника профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. Інформація про його зникнення правоохоронцям надійшла від матері чоловіка. Проте напередодні стало відомо, що його тіло знайшли з вогнепальним пораненням.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Дніпропетровської області.

Як стало відомо, інформація про зникнення чоловіка в Мережі почала розповсюджуватися 23 липня. 32-річного активіста бачили за кермом його автівки Skoda, коли він їхав по проспекту Слобожанському в бік Підгородного. Після чого Михайло перестав виходити на зв’язок.

Декілька днів інформації про чоловіка не було. Його пошуками займалися правоохоронці. Вже згодом з’ясувалося, що його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра.

“22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї. Після скоєного зброю фігуранти викинули у водойму, тіло померлого закопали у лісосмузі, а його авто відігнали в заздалегідь орендований гараж”, - розповіли в поліції.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Підозрюваних у злочині - 39-річного мешканця селища Слобожанське та 23-річного дніпрянина - поліцейські затримали. За місцями мешкання, в автомобілі та гаражі затриманих вилучили докази, які можуть ставити інтерес для слідства.

“Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України (“Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб”). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину”, - зазначили в поліції.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

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